"У нас є не тільки права, а й обов’язки": канцлер Австрії про обов’язкову вакцинацію від Сovid-19

Канцлер Австрії Александр Шалленберг пояснив, що уряду прикро йти на рішення про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення, але з нинішнім охопленням щепленнями іншого вибору не залишається.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі BBC.

Канцлер зазначив, що нинішні 66% вакцинованих - це занадто мало. "Ми хочемо вирватися з цього замкненого кола "хвиль" епідемії та розмов про локдаун. І єдиний шлях, єдиний спосіб який є для цього - це вакцини", - сказав він.

На зауваження про те, чи це не суперечить законодавству, Шалленберг відповів, що вигадувати для цього нові юридичні механізми не потрібно.

"Це законно. В минулому вже були прецеденти обов’язкової вакцинації від різних хвороб, не йдеться про щось зовсім нове", - зазначив канцлер.

Александр Шалленберг сказав, що йому прикро за необхідність йти на такий крок, але після 10 місяців кампанії, у тому числі заохочення вакцинації, близько третини австрійців досі вагаються щодо вакцин, а на додачу проти вакцинації відкрито виступає "Партія свободи", відмовляючи громадян щеплюватися.

На запитання щодо того, чи не порушує це право вибору кожної людини, канцлер сказав, що в даному випадку цей індивідуальний вибір має значні наслідки не тільки для самої людини, а всього суспільства.

"Це як "спільне тіло". У нас, як членів суспільства, є не тільки права, а й обов’язки... Є важливіше благо - нормальне функціонування системи охорони здоров’я. Ніхто не хоче ситуації, коли для пацієнтів немає місця в реанімаціях через те, що вони переповнені людьми, які не захотіли щепитися від коронавірусу. А в результаті страждають і інші", - пояснив канцлер.

Коли його спитали про майбутні покарання за категоричну відмову вакцинуватись, Шалленберг зазначив, що це однозначно буде не кримінальна відповідальність, а адміністративний штраф , але не назвав орієнтовних цифр.

"Люди мають зрозуміти, що це - щось серйозне. Ми всі маємо розуміти, що у нас є спільна відповідальність. Проблеми, які створила пандемія - це проблема не тільки уряду чи місцевої влади, це вимагає відповідальності кожної людини. Нам потрібно захистити себе, своїх близьких, друзів, колег на роботі. І якщо окремі люди не хочуть приймати таке рішення, тоді суспільство може сказати, що справді дуже хоче, щоб вони це зробили", - наголосив Александр Шалленберг.

Нагадаємо, минулого тижня Австрія після чергових максимумів заражень оголосила 20-денний локдаун - у тому числі для вакцинованих жителів країни, та першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.