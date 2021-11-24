"У нас есть не только права, но и обязанности": канцлер Австрии об обязательной вакцинации от СOVID-19

Канцлер Австрии Александр Шалленберг пояснил, что правительству досадно идти на решение об обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения, но с нынешним охватом прививками иного выбора не остается.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии BBC.

Канцлер отметил, что нынешние 66% вакцинированных – это слишком мало. "Мы хотим вырваться из этого замкнутого круга "волн" эпидемии и разговоров о локдауне. И единственный путь, единственный способ который есть для этого - это вакцины", - сказал он.

На замечание о том, не противоречит ли это законодательству, Шалленберг ответил, что придумывать для этого новые юридические механизмы не нужно.

"Это законно. В прошлом уже были прецеденты обязательной вакцинации от разных болезней, речь не идет о чем-то совершенно новом", - отметил канцлер.

Александр Шалленберг сказал, что ему досадно из-за необходимости идти на такой шаг, но после 10 месяцев кампании, в том числе поощрения вакцинации, около трети австрийцев пока колеблются в отношении вакцин, а вдобавок против вакцинации открыто выступает "Партия свободы", отговаривая граждан прививаться.

На вопрос, не нарушает ли это право выбора каждого человека, канцлер сказал, что в данном случае этот индивидуальный выбор имеет значительные последствия не только для самого человека, но и для всего общества.

"Это как "общее тело". У нас как членов общества есть не только права, но и обязанности... Есть более важное благо - нормальное функционирование системы здравоохранения. Никто не хочет ситуации, когда для пациентов нет места в реанимациях из-за того, что они переполнены людьми, которые не захотели привиться от коронавируса. А в результате страдают и другие", - объяснил канцлер.

Когда его спросили о предстоящих наказаниях за категорический отказ вакцинироваться, Шалленберг отметил, что это будет однозначно не уголовная ответственность, а административный штраф, но не назвал ориентировочных цифр.

"Люди должны понять, что это – что-то серьезное. Мы все должны понимать, что у нас есть общая ответственность. Проблемы, которые создала пандемия – это проблема не только правительства или местной власти, это требует ответственности каждого человека. Нам нужно защитить себя, своих близких, друзей, коллег. И если некоторые люди не хотят принимать такое решение, тогда общество может сказать, что действительно очень хочет, чтобы они это сделали", - подчеркнул Александр Шалленберг.

Напомним, на прошлой неделе Австрия после очередных максимумов заражений объявила 20-дневный локдаун - в том числе для вакцинированных жителей страны, и первой из стран Европы заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.