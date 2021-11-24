Прем'єр Польщі: залежність ЄС від Росії посилиться з "Північним потоком-2"

Залежність Європи від російського газу зросте, коли буде запущено трубопровід "Північний потік-2".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі зі своїм хорватським колегою Андрієм Пленковичем у Загребі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Росія чинить тиск на Польщу та весь ЄС через газопровід "Північний потік-2". Одна частина ЄС сильно залежить від російських енергоносіїв, і якщо "Північний потік-2" запрацює, ми можемо зробити висновок, що він буде ще більш залежним", - сказав Моравецький.

За його словами, Росія використовує газ як політичний козир.

Уряд Хорватії був проінформований про візит Моравецького лише за півтори години до його приїзду. Не було пояснення терміновості візиту, але він відбувся за день до візиту президента Франції Еммануеля Макрона.

Під час свого раптового візиту до Загреба Моравецького говорив про міграційну кризу, з якою стикається Польща на кордоні з Білоруссю. Моравецький вважає, що "штучно спровокована криза з мігрантами", скупчення російської армії навколо кордону з Україною та вздовж кордону в Калінінградській області, а також енергетична криза, частково спричинена маніпуляціями Росії з цінами на газ, – все це форми російської політичної боротьби та тиску на ЄС.

Моравецький сказав, що такі режими, як Білорусь, які заохочують дестабілізацію за межами своїх кордонів, несуть відповідальність за зростання різних дестабілізуючих процесів на Балканах.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про рішення ввести додаткові санкції у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".

Минулого тижня регулюючий орган Німеччини тимчасово призупинив процес сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

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