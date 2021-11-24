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Премьер Польши: зависимость ЕС от России усилится с "Северным потоком-2"

Среда, 24 ноября 2021, 12:51

Зависимость Европы от российского газа возрастет, когда будет запущен трубопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Россия оказывает давление на Польшу и весь ЕС через газопровод "Северный поток-2". Одна часть ЕС сильно зависит от российских энергоносителей, и если "Северный поток-2" заработает, мы можем заключить, что он будет еще более зависимым", - сказал Моравецкий.

По его словам, Россия использует газ как политический козырь.

Правительство Хорватии было проинформировано о визите Моравецкого только за полтора часа до его приезда. Не было объяснения срочности визита, но он состоялся за день до визита президента Франции Эммануэля Макрона.

Во время своего внезапного визита в Загреб Моравецкий говорил о миграционном кризисе, с которым сталкивается Польша на границе с Беларусью. Моравецкий считает, что "искусственно спровоцированный кризис с мигрантами", скопление российской армии вдоль границы с Украиной и вдоль границы в Калининградской области, а также энергетический кризис, частично вызванный манипуляциями России с ценами на газ, - все это формы российской политической борьбы и давления на ЕС.

Моравецкий сказал, что такие режимы, как Беларусь, поощряющие дестабилизацию за пределами своих границ, несут ответственность за рост разных дестабилизирующих процессов на Балканах.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о решении ввести дополнительные санкции в связи с газопроводом "Северный поток-2".

На прошлой неделе регулирующий орган Германии временно приостановил процесс сертификации оператора "Северного потока-2".

Из-за этого решение о вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.

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Северный поток-2 Польша
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