У Грузії з 1 грудня почнуть застосовувати ковід-сертифікати як перепустки 

У Грузії з 1 грудня почнуть використовувати ковід-сертифікати як перепустки до низки закладів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа", наводячи заяву керівника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгія Гібрадзе.

У зв’язку з цим обмеження роботи кафе й ресторанів до 23:00 скасують, а кінотеатри й театри зможуть заповнювати вже не 30%, а до 50% місць.

Сертифікати, які у Грузії отримали назву "зеленої перепустки", мають посвідчувати повний курс вакцинації від коронавірусу, перенесену хворобу або швидкий ПЛР чи антиген-тест (не давніший 72 годин і 48 годин відповідно).

Без сертифіката з 1 грудня перестануть впускати у ресторани, кінотеатри, музеї, спортзали, а також готелі й підйомники на гірськолижних курортах.

Нагадаємо, чергова хвиля епідемії коронавірусу почалася в Грузії в середині жовтня і досягла піку на початку листопада. В окремі дні країна, населення якої співмірне з населенням Києва, реєструвала по 6 тисяч нових заражень та понад 80 смертей за добу. Показники досі залишаються високими, але з'явилась тенденція до спадання.

У Грузії повністю щеплені від коронавірусу близько 33% дорослого населення.