Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Грузії з 1 грудня почнуть застосовувати ковід-сертифікати як перепустки 

Середа, 24 листопада 2021, 13:05

У Грузії з 1 грудня почнуть використовувати ковід-сертифікати як перепустки до низки закладів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа", наводячи заяву керівника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгія Гібрадзе. 

У зв’язку з цим обмеження роботи кафе й ресторанів до 23:00 скасують, а кінотеатри й театри зможуть заповнювати вже не 30%, а до 50% місць. 

Сертифікати, які у Грузії отримали назву "зеленої перепустки", мають посвідчувати повний курс вакцинації від коронавірусу, перенесену хворобу або швидкий ПЛР чи антиген-тест (не давніший 72 годин і 48 годин відповідно). 

Без сертифіката з 1 грудня перестануть впускати у ресторани, кінотеатри, музеї, спортзали, а також готелі й підйомники на гірськолижних курортах. 

Нагадаємо, чергова хвиля епідемії коронавірусу почалася в Грузії в середині жовтня і досягла піку на початку листопада. В окремі дні країна, населення якої співмірне з населенням Києва, реєструвала по 6 тисяч нових заражень та понад 80 смертей за добу. Показники досі залишаються високими, але з'явилась тенденція до спадання. 

У Грузії повністю щеплені від коронавірусу близько 33% дорослого населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua

Статті

Спіраль розчарувань: що заважає Україні та Польщі владнати свої суперечки

Чому в Польщі так часто з'являється розчарування у відносинах з Україною? І як Києву та Варшаві вийти із цього замкненого кола?
24 листопада 2021 — Даніель Шеліговський, Польський інститут міжнародних справ

Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій

Заяви старого-нового президента Болгарії про Крим та санкції викликали гостру реакцію України. Проте перемозі Радева це не завадило.
23 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якими будуть дії Заходу у випадку російського вторгнення, адже саме вони є головним стримуючим фактором для лідера РФ?
23 листопада 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда