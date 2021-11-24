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В Грузии с 1 декабря начнут применять ковид-сертификаты в качестве пропуска

Среда, 24 ноября 2021, 13:05

В Грузии с 1 декабря начнут использовать ковид-сертификаты в качестве пропуска в ряд заведений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа", приводя заявление руководителя оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе.

В связи с этим ограничения работы кафе и ресторанов к 23:00 отменят, а кинотеатры и театры смогут заполнять уже не 30%, а до 50% мест.

Сертификаты, получившие в Грузии название "зеленого пропуска", должны удостоверять полный курс вакцинации от коронавируса, перенесенную болезнь или быстрый ПЦР или антиген-тест (не более 72 часов и 48 часов соответственно).

Без сертификата с 1 декабря перестанут пускать в рестораны, кинотеатры, музеи, спортзалы, а также гостиницы и подъемники на горнолыжных курортах.

Напомним, очередная волна эпидемии коронавируса началась в Грузии в середине октября и достигла пика в начале ноября. В отдельные дни страна, население которой соразмерно с населением Киева, регистрировала по 6 тысяч новых заражений и более 80 смертей в сутки. Показатели до сих пор остаются высокими, но появилась тенденция к убыванию.

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