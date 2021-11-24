Британія засудила масове затримання кримських татар в окупованому Росією Криму

Британія засудила затримання у Сімферополі понад 30 кримських татар, які вийшли підтримати заарештованого адвоката Едема Семедляєва, та закликала Росію припинити тиск на кримських татар і звільнити політв’язнів.

Як пише "Європейська правда", вдіповідну заяву посольство Британії в Україні оприлюднило 24 листопада.

"Масові затримання Росією кримських татар, зокрема 31 із них затримано вчора, повинні припинитись. Британія закликає Росію припинити свої неприйнятні спроби залякати кримськотатарську спільноту та негайно звільнити всіх українських політв’язнів. Крим - ЦеУкраїна", - заявили у посольстві.

Масові затримання Росією кримських татар, зокрема 31 із них затримано вчора, повинні припинитись. 🇬🇧 закликає Росію припинити свої неприйнятні спроби залякати кримськотатарську спільноту та негайно звільнити всіх 🇺🇦 політв’язнів . #КримЦеУкраїна — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) November 24, 2021

Як повідомляла "Українська правда", ввечері 23 листопада стало відомо про затримання під ізолятором у Сімферополі 31 людей, які приїхали підтримати адвоката Едема Семедляєва, що відбував там адмінарешт.

Серед затриманих було 10 жінок, у тому числі дівчинка 14 років, та 4 кореспонденти. Їх протримали у поліції до ранку. Неповнолітню дівчину вранці відпустили під розписку, багато людей станом на ранок ще залишались у відділку.

Адвоката українських політв’язнів Едема Семедляєва суд окупаційної російської влади 12 листопада заарештував на 12 діб та оштрафував нібито за непокору правоохоронцям.