Британия осудила массовое задержание крымских татар в оккупированном Россией Крыму

Британия приговорила к задержанию в Симферополе более 30 крымских татар, которые вышли поддержать арестованного адвоката Эдема Семедляева, и призвала Россию прекратить давление на крымских татар и освободить политзаключенных.

Как пишет "Европейская правда", в ответном заявлении посольство Британии в Украине обнародовало 24 ноября.

"Массовые задержания Россией крымских татар, в том числе 31 из них задержаны вчера, должны прекратиться. Британия призывает Россию прекратить свои неприемлемые попытки запугать крымскотатарское сообщество и немедленно освободить всех украинских политзаключенных. Крым - Это Украина", - заявили в посольстве.

Масові затримання Росією кримських татар, зокрема 31 із них затримано вчора, повинні припинитись. 🇬🇧 закликає Росію припинити свої неприйнятні спроби залякати кримськотатарську спільноту та негайно звільнити всіх 🇺🇦 політв’язнів . #КримЦеУкраїна — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) November 24, 2021

Как сообщала "Украинская правда", вечером 23 ноября стало известно о задержании под изолятором в Симферополе 31 человека, приехавших поддержать отбывавшего там админарест адвоката Эдема Семедляева.

Среди задержанных было 10 женщин, в том числе девочка 14 лет, и 4 корреспондента. Их продержали в полиции до утра. Несовершеннолетнюю девушку утром отпустили под расписку, многие по состоянию на утро еще оставались в отделении.

Адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева суд оккупационных российских властей 12 ноября арестовал на 12 суток и оштрафовал якобы за неповиновение правоохранителям.