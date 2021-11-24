Як Україна планує продавати водень до ЄС

В Євросоюзі російський газ із часом мають замістити інші види палива, які не створюють викидів парникових газів у атмосферу. Передусім йдеться про водень.

Відмова від газу завдасть шкоди Росії – але й газотранспортна система України теж може лишитися порожньою.

Про все це редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко поговорив з Олексієм Рябчиним, радником голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів. Доволі емоційне та яскраве інтерв’ю можна подивитися на нашому Youtube-каналі, а його текстову версію з основними тезами співрозмовника можна прочитати на нашому сайті в матеріалі Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії.

Головні тези Олексія Рябчина:

"Для нас водень важливий не тільки в контексті зміни клімату, але й у контексті заробітку".

"На запитання про те, чи є українські водневі проєкти "бізнесом на Європі", відповім: так, це бізнес. Ми можемо задовольнити від 3 до 10% усього попиту Європи, це шалені кошти".

За словами Рябчина, є чотири типи водню, і в Європі ще не визначили, який вони хочуть водень, який буде фінансуватися з грошей ЄС.

"Зрозуміло, що фінальний водень – це тільки "зелений", саме за нього "топить" Німеччина, але до нього ще треба дійти. Технології тут дорогі".

"Навіть коли водень виробити, постає питання його постачання до ЄС... Україні дає перевагу також газопровідна система, але є питання, наскільки можливо і коли можливо пустити туди водень замість природного газу. У нас вже зараз є вільні труби для цього".

"Ще один бізнес "Нафтогазу" – це сховища. Споживання та виробництво водню є сезонним, його треба десь зберігати і потім викачувати споживачам. Тому тривають дослідження, чи можна зберігати водень у підземних газосховищах та яким чином".

"На водні можна заробляти, не тільки постачаючи його до Європи. Внутрішнє споживання може бути вигіднішим. Найпростіша ідея – виробляти "зелений аміак" і постачати його в Європу чи по Дунаю. Це вже додана вартість.

Але ще цікавіше – виробництво "зеленої сталі", попит на яку в Європі шалений".

"Не треба забувати і про лобі країни-агресора. Росія кілька місяців тому також ухвалила водневу стратегію, а тепер приходить до ЄС і каже: "Ой, хлопці, я ж також можу виробляти і постачати вам будь-який водень".

Більше про водень та можливості для України, пов’язані з ним, дивіться в інтерв’ю на нашому Youtube-каналі, а його текстову версію читайте на нашому сайті в матеріалі Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії.