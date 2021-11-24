Как Украина планирует продавать водород в ЕС

В Евросоюзе российский газ со временем должны заместить другими видами топлива, не создающими выбросы парниковых газов в атмосферу. Прежде всего, речь идет о водороде.

Отказ от газа нанесет ущерб России – но и газотранспортная система Украины тоже может остаться пустой.

Об этом редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил с Алексеем Рябчиным, советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов. Довольно эмоциональное и яркое интервью можно посмотреть на нашем Youtube-канале, а его текстовую версию с основными тезисами собеседника можно прочитать на нашем сайте в материале Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России.

Главные тезисы Алексея Рябчина:

"Для нас водород важен не только в контексте изменения климата, но и в контексте заработка".

"На вопрос о том, являются ли украинские водородные проекты "бизнесом на Европе", отвечу: да, это бизнес. Мы можем удовлетворить от 3 до 10% всего спроса Европы, это огромные деньги".

По словам Рябчина, есть четыре типа водорода, и в Европе еще не определили, какой водород они хотят, какой будет финансироваться из денег ЕС.

"Понятно, что финальный водород – это только "зеленый", именно за него "топит" Германия, но до него еще нужно дойти. Технологии здесь дорогие".

"Даже когда водород выработать, встает вопрос его поставок в ЕС... Украина предпочитает также газопроводную систему, но есть вопрос, насколько возможно и когда возможно пустить туда водород вместо природного газа. У нас уже сейчас есть свободные трубы для этого".

"Еще один бизнес "Нафтогаза" – это хранилища. Потребление и производство водорода – сезонное, его надо где-то хранить и потом закачивать потребителям. Поэтому продолжаются исследования, можно ли хранить водород в подземных газохранилищах и каким образом".

"На водороде можно зарабатывать, не только поставляя его в Европу. Внутреннее потребление может быть более выгодным. Самая простая идея - производить "зеленый аммиак" и поставлять его в Европу или по Дунаю. Это уже добавленная стоимость.

Но еще интереснее – производство "зеленой стали", спрос на которую в Европе просто бешеный".

"Не надо забывать и о лобби страны-агрессора. Россия несколько месяцев назад также приняла водородную стратегию, а теперь приходит в ЕС и говорит: "Ой, ребята, я ведь тоже могу производить и поставлять вам любой водород".

Больше о водороде и возможностях для Украины, связанных с ним, смотрите в интервью на нашем Youtube-канале, а его текстовую версию читайте на нашем сайте в материале Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России.