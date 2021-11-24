На Кіпрі запровадять обмеження для частини тих, хто не вакцинувався третьою дозою
Влада Кіпру заборонить доступ до закритих приміщень, таких як торгові центри, ресторани та супермаркети, всім, хто не отримав третю дозу вакцини через сім місяців після вакцинації проти COVID-19.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Міністр охорони здоров’я Кіпру Міхаліс Хаджіпантела заявив, що захід, який передбачає припинення з 18 грудня дії SafePass — паспорта вакцинації, — для тих людей, від часу повної вакцинації яких минуло 7 місяців.
Хаджіпантела також оголосив, що з 15 грудня лише особи віком від 12 років, які отримали хоча б одну дозу, зможуть відвідувати закриті та відкриті спортивні стадіони, театри, кінотеатри, нічні клуби та ресторани.
Наприкінці місяця носіння масок у всіх приміщеннях, включаючи школи, стане обов’язковим для всіх віком від 6 років. Діти віком від 6 до 11 також повинні будуть пред’явити довідку про те, що вони одужали від COVID-19 за останні шість місяців або пройшли ПЛР-тест протягом попереднього тижня для доступу до закритих приміщень і місць збору великої кількості людей.
Усі школярі повинні будуть проходити ПЛР-тести в мобільних пунктах тестування до різдвяних канікул, а всі шкільні різдвяні заходи будуть скасовані.
Майже 81% дорослих на Кіпрі повністю вакциновані, якщо говорити про все населення, то ця цифра становить 67%. Близько 14% населення наразі отримали бустерне щеплення.