На Кипре будут введены ограничения для части тех, кто не вакцинировался третьей дозой

Власти Кипра запретят доступ к закрытым помещениям, таким как торговые центры, рестораны и супермаркеты, всем, кто не получил третью дозу вакцины через семь месяцев после вакцинации против COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантела заявил, что мероприятие, предусматривающее прекращение с 18 декабря действия SafePass — паспорта вакцинации, — для тех людей, со времени полной вакцинации которых прошло 7 месяцев.

Хаджипантела также объявил, что с 15 декабря только лица старше 12 лет, получившие хотя бы одну дозу, смогут посещать закрытые и открытые спортивные стадионы, театры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны.

В конце месяца ношение масок во всех помещениях, включая школы, станет обязательным для всех от 6 лет. Дети от 6 до 11 также должны будут предъявить справку о том, что они поправились от COVID-19 за последние шесть месяцев или прошли ПЦР-тест в течение предыдущей недели для доступа к закрытым помещениям и местам сбора большого количества людей.

Все школьники должны будут проходить ПЦР-тесты в мобильных пунктах тестирования до рождественских каникул, а все школьные рождественские мероприятия будут отменены.

Около 81% взрослых на Кипре полностью вакцинированы, если говорить обо всем населении, то эта цифра составляет 67%. Около 14% населения получили бустерную прививку.