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У Данії хочуть повернути масковий режим

Середа, 24 листопада 2021, 18:36

Уряд Данії в середу запропонував відновити обов’язкове використання масок в громадському транспорті, магазинах і в галузі охорони здоров’я, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд також запропонував розширити використання цифрового ковід-сертифіката, щоб охопити вищі навчальні заклади, перукарні, робочі місця та сферу догляду за літніми людьми, повідомив міністр охорони здоров’я Магнус Хейніке.

У Данії, як і в багатьох інших країнах, спостерігається зростання кількості інфекцій, а органи охорони здоров’я кажуть, що кількість випадків і госпіталізацій зросла швидше, ніж очікувалося.

"Дельта-варіант набагато заразніший, і він кидає нам виклик. Тому ми повинні використовувати ці інструменти", – сказав Хейніке.

"Хоча маски дратують, ми можемо з цим жити. Шкода, що вони змушені повернутися, але вони необхідні", – сказав голова Національної ради охорони здоров’я Серен Бростром.

У разі схвалення парламентом ці заходи набудуть чинності з наступного понеділка.

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Данія
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