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Укр / Рус

В Дании хотят вернуть масочный режим

Среда, 24 ноября 2021, 18:36

Правительство Дании в среду предложило восстановить обязательное использование масок в общественном транспорте, магазинах и в области здравоохранения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правительство также предложило расширить использование цифрового ковид-сертификата, чтобы охватить высшие учебные заведения, парикмахерские, рабочие места и сферу ухода за пожилыми людьми, сообщил министр здравоохранения Магнус Хейнике.

В Дании, как и во многих других странах, наблюдается рост количества инфекций, а органы здравоохранения говорят, что количество случаев и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.

"Дельта-вариант гораздо более заразен, и он бросает нам вызов. Поэтому мы должны использовать эти инструменты", – сказал Хейнике.

"Хотя маски раздражают, мы можем с этим жить. Жаль, что они вынуждены вернуться, но они необходимы", – сказал глава Национального совета здравоохранения Серен Бростром.

В случае одобрения парламентом эти меры вступят в силу со следующего понедельника.

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Дания
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