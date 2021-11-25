Есмінець ВМС США прямує у Чорне море
Есмінець військово-морських сил США USS Arleigh Burke прямує у Чорне море, де візьме участь в операціях разом із союзниками.
Про це оголосили в офіційному Twitter 6-го флоту США, пише "Європейська правда".
"Есмінець USS Arleigh Burke (DDG 51) почав транзит на північ у Чорне море для діяльності разом з нашими союзниками в НАТО і партнерами у регіоні", - йдеться у повідомленні.
BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021
Нагадаємо, раніше на початку листопада в Чорне море зайшли USS Porter та флагман USS Mount Whitney, кораблі заходили з візитом у порт Батумі. На шляху до Батумі обидва кораблі брали участь у двосторонніх навчаннях з маневрування, перевірки зв'язку та моделювання різних ситуацій з кораблями ВМС Болгарії та Туреччини.
В середині місяця USS Mount Whitney повернувся до берегів Італії, а USS Porter рушив у порт Стамбула.