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Есмінець ВМС США прямує у Чорне море

Четвер, 25 листопада 2021, 12:12

Есмінець військово-морських сил США USS Arleigh Burke прямує у Чорне море, де візьме участь в операціях разом із союзниками.

Про це оголосили в офіційному Twitter 6-го флоту США, пише "Європейська правда".

"Есмінець USS Arleigh Burke (DDG 51) почав транзит на північ у Чорне море для діяльності разом з нашими союзниками в НАТО і партнерами у регіоні", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, раніше на початку листопада в Чорне море зайшли USS Porter та флагман USS Mount Whitney, кораблі заходили з візитом у порт Батумі. На шляху до Батумі обидва кораблі брали участь у двосторонніх навчаннях з маневрування, перевірки зв'язку та моделювання різних ситуацій з кораблями ВМС Болгарії та Туреччини.

В середині місяця USS Mount Whitney повернувся до берегів Італії, а USS Porter рушив у порт Стамбула.

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