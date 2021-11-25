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Эсминец ВМС США направляется в Черное море

Четверг, 25 ноября 2021, 12:12

Эсминец военно-морских сил США USS Arleigh Burke следует в Черное море, где примет участие в операциях вместе с союзниками.

Об этом объявили в официальном Twitter 6-го флота США, пишет "Европейская правда".

"Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) начал транзит на север в Черное море для деятельности вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами в регионе", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее в начале ноября в Черное море вошли USS Porter и флагман USS Mount Whitney, корабли заходили с визитом в порт Батуми. По пути в Батуми оба корабля участвовали в двусторонних учениях по маневрированию, проверке связи и моделированию различных ситуаций с кораблями ВМС Болгарии и Турции.

В середине месяца USS Mount Whitney вернулся к берегам Италии, а USS Porter отправился в порт Стамбула.

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США
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