Эсминец ВМС США направляется в Черное море

Эсминец военно-морских сил США USS Arleigh Burke следует в Черное море, где примет участие в операциях вместе с союзниками.

Об этом объявили в официальном Twitter 6-го флота США, пишет "Европейская правда".

"Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) начал транзит на север в Черное море для деятельности вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами в регионе", - говорится в сообщении.

BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51