Президента Чехії виписали з лікарні після 46 днів госпіталізації

Президента Чехії Мілоша Земана виписали з лікарні після 46 днів госпіталізації, він вирушив до своєї резиденції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES, наводячи заяву Центрального військового госпіталю Праги, де перебував президент.

Вранці за Земаном приїхали дружина, дочка та глава канцелярії Вратислав Минарж.

У госпіталі зазначили, що продовжують рекомендувати для президента перебування у стаціонарі під наглядом професійної команди лікарів, але з огляду на значне покращення стану здоров’я та його конституційні обов’язки його можливо виписати.

Речниця госпіталю розповіла, що Земана і родину поінформували про прогнози для стану здоров’я і можливі ризики. Надалі Земан буде отримувати регулярний медичний нагляд в домашніх умовах, відповідній медичній компанії передали всю документацію і план лікування. Центральний військовий госпіталь продовжить регулярні перевірки стану здоров’я президента.

Пообіді глава канцелярії Вратислав Минарж має вийти з пресконференцією щодо майбутніх планів Земана.

Нагадаємо, Мілоша Земана терміново госпіталізували 10 жовтня, перший час він перебував у реанімації. Госпіталізація Земана позначилась підозрами у приховуванні його канцелярією інформації про реальний стан президента та навіть у підробці його підписів. Проте згодом опублікували відео, як Земан у лікарні особисто підписує документи.

Про плани Земана залишити лікарню було відомо заздалегідь. У п'ятницю він має призначити прем'єр-міністром Петра Фіалу.

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