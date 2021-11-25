Президент Чехии выписан из больницы после 46 дней госпитализации

Президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы после 46 дней госпитализации, он отправился в свою резиденцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES, приводя заявление Центрального военного госпиталя Праги, где находился президент.

Утром за Земаном приехали жена, дочь и глава канцелярии Вратислав Минарж.

В госпитале отметили, что продолжают рекомендовать для президента пребывание в стационаре под наблюдением профессиональной команды врачей, но учитывая значительное улучшение состояния здоровья и его конституционные обязанности, его можно выписать.

Спикер госпиталя рассказала, что Земана и семью проинформировали о прогнозах для состояния здоровья и возможных рисках. В дальнейшем Земан будет получать регулярное медицинское наблюдение в домашних условиях, соответствующей медицинской компании передали всю документацию и план лечения. Центральный военный госпиталь продолжит регулярные проверки состояния здоровья президента.

После обеда глава канцелярии Вратислав Минарж должен выйти с пресс-конференцией по поводу будущих планов Земана.

Напомним, Милоша Земана срочно госпитализировали 10 октября, первое время он находился в реанимации. Госпитализация Земана была отмечена подозрениями в сокрытии его канцелярией информации о реальном состоянии президента и даже в подделке его подписей. Впоследствии опубликовали видео, как Земан в больнице лично подписывает документы.

О планах Земана покинуть больницу было известно заранее. В пятницу он должен назначить премьер-министром Петра Фиалу.

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