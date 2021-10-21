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У президента Чехії показали відео з Земаном, який особисто підписує документ у лікарні

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Четвер, 21 жовтня 2021, 16:39

Глава адміністрації президента Чехії Вратіслав Минарж у четвер скликав брифінг для журналістів, під час якого показав відеозапис, на якому госпіталізований президент Мілош Земан особисто підписує документ про скликання засідання Палати депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

На відео Земан лежить на ліжку та ставить підпис на документі про скликання засідання новообраної нижньої палати чеського парламенту.

Минарж сказав, що скликав журналістів через необгрунтовані атаки з боку ЗМІ і деяких політиків.

Він виступив на захист мовчазної позиції адміністрації президента щодо стану здоров’я Земана, заявивши, що адміністрація підзвітна тільки президенту. Він також порівняв поточну інформацію про стан здоров'я Земана з інформацією про стан здоров'я президента Вацлава Гавела.

Минарж заявив, що ще 10 жовтня Земан доручив йому підготувати документ про скликання засідання Палати депутатів.

Минарж і дружина Мілоша Земана Івана раніше розкритикували Сенат за те, що він запросив у Центрального військового госпіталю Праги прогноз стану здоров'я президента. Вони попросили не спекулювати на хворобі, зазначаючи, що лікування потребує часу.

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Нагадаємо, Сенат Чехії почав процедуру позбавлення повноважень  президента Мілоша Земана після висновку медиків про те, що його стан здоров’я не дозволяє йому виконувати обов’язки президента.

Тим часом поліція Чехії заявила про можливий "злочин проти республіки" після брифінгу про стан Земана, а ЗМІ повідомили, що підпис на документі про скликання Палати депутатів відрізнявся від звичного підпису президента.

Згодом стало відомо, що ще до госпіталізації Земана поліція і Служба державної безпеки та інформації (BIS) почали розслідувати витік секретної інформації з адміністрації президета.

Читайте більше у статті: Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію.

Або дивіться відеоблог на YouTube-каналі ЄвроПравди: Агенти РФ у команді президента Чехії пішли на нові злочини, поки він у реанімації. Пояснюємо.

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