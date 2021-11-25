ЄС, низка окремих країн та організацій закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію

ЄС, Британія, Норвегія, Швейцарія та низка міжнародних організацій у спільній заяві закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву підписанти поширили на своїх ресурсах до Міжнародного дня боротьби з насильством стосовно жінок.

До неї приєдналися Представництво ЄС в Україні, Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС), Офіс Ради Європи в Україні, посольства низки окремих країн-членів ЄС, а також Британії, Норвегії, Швейцарії, Канади; Офіс Координаторки системи ООН в Україні та Представництво Європейського інвестиційного банку в Україні.

У Міжнародний день боротьби з насильством стосовно жінок Британія 🇬🇧 приєднується до Ради Європи та інших міжнародних партнерів у заклику до України ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.https://t.co/aoGNZOR0sz

1/3 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) November 25, 2021

"Ми закликаємо до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, також відому як Стамбульська конвенція, яка підсилить імплементацію національного законодавства про насильство щодо жінок та домашнє насильство.

Ратифікація Стамбульської конвенції спонукатиме Україну вживати подальших заходів для запобігання насильству над жінками, захисту жертв, притягнення до відповідальності винних і, загалом, до прийняття комплексної політики для припинення цього порушення прав людини. Ми також визнаємо та підтримуємо зусилля українських жіночих організацій, які відстоюють необхідність ратифікації Стамбульської конвенції", - зазначають у заяві.

Підписанти зауважують, що, за даними досліджень, 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, а епідемія коронавірусу ще більше загострила проблеми, які призводять до насильства. Натомість люди, які скоюють такі дії, зазвичай не вважають свою поведінку ненормальною. В офіційних даних цифри суттєво нижчі за реальні, а частка обвинувальних вироків у справах, які таки доходять до суду, дуже низька.

Вони згадують нещодавно затверджену Національну стратегію у сфері прав людини та плану дій з її реалізації, зазначаючи, що вона в тому числі передбачає вдосконалення законодавства із протидії гендерно зумовленому насильству, а також підвищення ефективності розслідувань та систем допомоги жертвам.

"Ми визнаємо, що (сексуальні) домагання, гендерні стереотипи та сексизм на роботі, як і гендерне насильство щодо жінок є вирішальними факторами, які стримують жінок не лише в кар’єрному зростанні, але й у всіх аспектах життя. Тому ми закликаємо державні органи України посилити відповідні системи запобігання та реагування", - зауважують підписанти.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Читайте також: Захист без гендера: як Україна зможе ратифікувати "конфліктну" Стамбульську конвенцію.