ЕС, ряд отдельных стран и организаций призвали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария и ряд международных организаций в совместном заявлении призвали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление подписанты распространили на своих ресурсах к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин.

К нему присоединились представительство ЕС в Украине, Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (КМЕС), Офис Совета Европы в Украине, посольства ряда отдельных стран-членов ЕС, а также Британии, Норвегии, Швейцарии, Канады; Офис Координатор системы ООН в Украине и Представительство Европейского инвестиционного банка в Украине.

У Міжнародний день боротьби з насильством стосовно жінок Британія 🇬🇧 приєднується до Ради Європи та інших міжнародних партнерів у заклику до України ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.https://t.co/aoGNZOR0sz

1/3 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) November 25, 2021

"Мы призываем к ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, также известной как Стамбульская конвенция, которая усилит имплементацию национального законодательства о насилии в отношении женщин и домашнем насилии".

Ратификация Стамбульской конвенции будет побуждать Украину предпринимать дальнейшие меры по предотвращению насилия над женщинами, защите жертв, привлечении к ответственности виновных и в целом принятия комплексной политики для пресечения этого нарушения прав человека. Мы также признаем и поддерживаем усилия украинских женских организаций, отстаивающих необходимость ратификации Стамбульской конвенции", - отмечают в заявлении.

Подписанты отмечают, что, по данным исследований, 67% женщин в Украине испытывали психологическое, физическое или сексуальное насилие со стороны партнера или другого лица, а эпидемия коронавируса еще больше обострила проблемы, приводящие к насилию. Люди, совершающие такие действия, обычно не считают свое поведение ненормальным. В официальных данных цифры существенно ниже реальных, а доля обвинительных приговоров по делам, которые доходят до суда, очень низка.

Они вспоминают недавно утвержденную Национальную стратегию в области прав человека и план действий по ее реализации, отмечая, что она в том числе предусматривает совершенствование законодательства по противодействию гендерно обусловленному насилию, а также повышение эффективности расследований и систем помощи жертвам.

"Мы признаем, что (сексуальные) притязания, гендерные стереотипы и сексизм на работе, как и гендерное насилие в отношении женщин являются решающими факторами, которые сдерживают женщин не только в карьерном росте, но и во всех аспектах жизни. Поэтому мы призываем государственные органы Украины усилить соответствующие системы предотвращения и реагирования", - отмечают подписанты.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".

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