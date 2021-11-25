Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Чехія на місяць повертає надзвичайний стан

Четвер, 25 листопада 2021, 17:11

Чехія знову запроваджує надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

Про відповідні заходи оголосив уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Як заявив в.о. прем’єра Андрей Бабіш, надзвичайний стан почне діяти з півночі в ніч на п’ятницю і діятиме протягом 30 днів.

У вівторок Кабмін погодився з регіональними керівниками, що надзвичайної ситуації поки немає. Проте деякі загальні заходи проти епідемії, про які сьогодні також веде переговори уряд, були б неможливими без надзвичайного стану.

У зв’язку з коронавірусом надзвичайний стан вперше було оголошено 12 березня минулого року та вдруге – 5 жовтня минулого року. У другому випадку, після кількох продовжень, він діяв до 11 квітня.

Відповідно до закону про безпеку Чеської Республіки, уряд має негайно повідомити про запровадження надзвичайного стану Палату депутатів, яка може скасувати оголошення.

Кількість нових випадків коронавірусу в Чехії різко зросла з початку листопада. Майже 26 000 випадків у вівторок стали найбільшою щоденною кількістю випадків за час пандемії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua

Статті

Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів від нього варто чекати? Значною мірою це залежатиме від рівня "автономності", який отримають нові міністри.
25 листопада 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

Польща спрощує правила працевлаштування для іноземців. Які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України?
25 листопада 2021 — Марія Кузенко, EWL Group

Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

Що новий уряд Німеччини записав у своїй програмі про Україну та Росію? Як змінився цей документ від часів Ангели Меркель? Відповіді – у статті.
25 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда