Чехія на місяць повертає надзвичайний стан

Чехія знову запроваджує надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

Про відповідні заходи оголосив уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Як заявив в.о. прем’єра Андрей Бабіш, надзвичайний стан почне діяти з півночі в ніч на п’ятницю і діятиме протягом 30 днів.

У вівторок Кабмін погодився з регіональними керівниками, що надзвичайної ситуації поки немає. Проте деякі загальні заходи проти епідемії, про які сьогодні також веде переговори уряд, були б неможливими без надзвичайного стану.

У зв’язку з коронавірусом надзвичайний стан вперше було оголошено 12 березня минулого року та вдруге – 5 жовтня минулого року. У другому випадку, після кількох продовжень, він діяв до 11 квітня.

Відповідно до закону про безпеку Чеської Республіки, уряд має негайно повідомити про запровадження надзвичайного стану Палату депутатів, яка може скасувати оголошення.

Кількість нових випадків коронавірусу в Чехії різко зросла з початку листопада. Майже 26 000 випадків у вівторок стали найбільшою щоденною кількістю випадків за час пандемії.