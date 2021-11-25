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Укр / Рус

Чехия на месяц возвращает чрезвычайное положение

Четверг, 25 ноября 2021, 17:11

Чехия вновь вводит чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

О соответствующих мерах объявило правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Как заявил и.о. премьера Андрей Бабиш, чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи в ночь на пятницу в течение 30 дней.

Во вторник Кабмин согласился с региональными руководителями, что чрезвычайной ситуации пока нет. Однако некоторые общие меры против эпидемии, о которых сегодня также ведет переговоры правительство, были бы невозможны без чрезвычайного положения.

В связи с коронавирусом чрезвычайное положение впервые было объявлено 12 марта прошлого года и во второй – 5 октября прошлого года. Во втором случае, после нескольких продолжений, оно действовало до 11 апреля.

Согласно закону о безопасности Чешской Республики, правительство должно немедленно уведомить о введении чрезвычайного положения Палату депутатов, которая может отменить объявление.

Число новых случаев коронавируса в Чехии резко возросло с начала ноября. Почти 26 000 случаев во вторник стали самым большим ежедневным количеством случаев за время пандемии.

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Чехия
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