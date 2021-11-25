Як Польща спрощує умови для перебування та працевлаштування громадян України

Польський уряд спрощує правила працевлаштування для іноземців.

Про те, які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України, які вже там працюють, читайте в статті керівниці Відділу легалізації EWL Group Марії Кузенко Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України. Стаття вийшла за підтримки EWL Group.

Ухвалені польським Сеймом нововведення передбачають спрощення легалізаційних процедур, що мають заохотити закордонного працівника подавати заяву на дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Польщі (т.зв. "карту перебування", яка видається іноземцям у Польщі на термін до трьох років).

Крім того, передбачене оцифрування цього процесу, що неодмінно порадує не лише іммігрантів, а й польських роботодавців.

Відтак від іноземця при поданні заяви на "карту перебування" більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього вистачить інформації про те, що заробіток закордонного працівника – не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши лише договір працевлаштування з вказаною заробітною платою.

Черговим вагомим пунктом поправок є запропонований перелік обставин, які не вимагають від іноземця зміни (видачі нового) дозволу на проживання та роботу в Польщі. Серед таких обставин є, зокрема, зміна займаної іноземцем посади зі збереженням переліку його обов'язків або збільшенням годин праці зі зростанням зарплати.

Польська влада вирішила продовжити з 6 до 24 місяців термін, протягом якого громадяни шести країн, в тому числі й України, можуть працювати над Віслою без дозволу, на підставі декларації про доручення роботи (т.зв. "освядченє").

Нові поправки до Закону про іноземців встановлюють чіткі 60-денні строки розгляду питання про надання дозволу на тимчасове проживання ("карти перебування"). Ці 60 днів будуть відраховуватися з моменту усунення всіх формальних недоліків у заяві про надання дозволу на проживання в першій інстанції.

Запровадження двомісячного терміну розгляду справ – це дуже важливе нововведення, оскільки воно дає шанс на те, що тривалі очікування на рішення польських чиновників нарешті залишаться в минулому.

Більше про нововведення польського Сейму читайте в матеріалі Марії Кузенко Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України.