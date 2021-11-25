На період виборів Росія продаватиме газ Сербії за пільговими цінами

Сербія домовилася з Росією зберегти ціну на поставки газу на наступні шість місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Сербії Олександр Вучич після переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним у Москві, пише "Комерсант".

"Сербія на наступні шість місяців отримає газ по $270 за тисячу кубічних метрів", - сказав Вучич, назвавши це дуже гарною ціною.

У жовтні сербський президент говорив, що Росія запропонувала газ за $790 за тисячу кубометрів з початку 2022 року. Він просив залишити ціну на рівні $270 у перші шість місяців наступного року.

Слід зазначити, що низька ціна газу буде діяти якраз під час передвиборчої кампанії в Сербії. 3 квітня у країні відбудуться і парламентські, і президентські вибори.

Нагадаємо, у листопаді Болгарія отримала незвичайну цінову знижку від "Газпрому" - замість подорожчання на 32%, як прогнозувала болгарська державна газова компанія "Булгаргаз", ціна на газ була знижена.

Це також сталося напередодні парламентських та президентських виборів.