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Укр / Рус

На период выборов Россия будет продавать газ Сербии по льготным ценам

Четверг, 25 ноября 2021, 18:37

Сербия договорилась с Россией сохранить цену на газ на следующие шесть месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, пишет "Коммерсант".

"Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по $270 за тысячу кубических метров",— сказал Вучич, назвав это очень хорошей ценой.

В октябре сербский президент говорил, что Россия предложила газ за $790 за 1 тысячу кубометров с начала 2022 года. Он просил оставить цену на уровне $270 первые шесть месяцев следующего года.

Следует отметить, что низкая цена на газ будет действовать как раз во время предвыборной кампании в Сербии. 3 апреля в стране состоятся и парламентские, и президентские выборы.

Напомним, в ноябре Болгария получила необычную ценовую скидку от "Газпрома" - вместо удорожания на 32%, как прогнозировала болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз", цена на газ была снижена.

Это также произошло накануне парламентских и президентских выборов.

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Сербия Россия Энергетика
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