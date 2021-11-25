На период выборов Россия будет продавать газ Сербии по льготным ценам

Сербия договорилась с Россией сохранить цену на газ на следующие шесть месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, пишет "Коммерсант".

"Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по $270 за тысячу кубических метров",— сказал Вучич, назвав это очень хорошей ценой.

В октябре сербский президент говорил, что Россия предложила газ за $790 за 1 тысячу кубометров с начала 2022 года. Он просил оставить цену на уровне $270 первые шесть месяцев следующего года.

Следует отметить, что низкая цена на газ будет действовать как раз во время предвыборной кампании в Сербии. 3 апреля в стране состоятся и парламентские, и президентские выборы.

Напомним, в ноябре Болгария получила необычную ценовую скидку от "Газпрома" - вместо удорожания на 32%, как прогнозировала болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз", цена на газ была снижена.

Это также произошло накануне парламентских и президентских выборов.