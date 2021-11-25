Французькі рибалки планують заблокувати тунель під Ла-Маншем і порт Кале в п'ятницю на знак протесту проти того, що Британія не надала їм більше ліцензій на риболовлю після Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Члени асоціації рибалок повідомили на онлайн-конференції в четвер, що велика кількість транспортних засобів буде використана для блокування тунелю під Ла-Маншем, який використовується для перевезення товарів залізницею між Великою Британією та Францією.

Лондон і Париж сперечаються через кількість ліцензій, які Британія виділила французьким суднам для вилову риби в британських водах після виходу країни з Європейського союзу.

Франція та її рибалки кажуть, що потрібно було виділити набагато більше ліцензій, і що терпіння вичерпується. Британія заявляє, що виконує домовленості після Brexit.

"Це демонстрація якості та здатності професійних рибалок мобілізуватись у відповідь на провокаційне, зневажливе та принизливе ставлення Британії до них", – сказав Джерард Роміті, президент Національного комітету морського рибальства.

Французькі рибалки і раніше брали справу у свої руки. У квітні вони заблокували вантажівки, які перевозили рибу з британських вод до переробних центрів у Франції.

У травні британський флот відправив два патрульні катери, коли французькі катери блокували гавань Сент-Хельєр в Джерсі.

"Ми розчаровані погрозами протестної активності. Очевидно, що французи повинні забезпечити відсутність незаконних дій і торгівлю, але ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією ", - заявив у четвер речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Франція та Британія також розкритикували одна одну через смерть 27 мігрантів, які потонули, коли спробували перетнути Ла-Манш на надувному човні в середу.