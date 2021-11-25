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Французские рыбаки планируют заблокировать туннель под Ла-Маншем и порт Кале

Четверг, 25 ноября 2021, 19:32

Французские рыбаки планируют заблокировать тоннель под Ла-Маншем и порт Кале в пятницу в знак протеста против того, что Британия не предоставила им больше лицензий на рыбалку после Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Члены ассоциации рыболовов сообщили на онлайн-конференции в четверг, что большое количество транспортных средств будет использовано для блокировки тоннеля под Ла-Маншем, который используется для перевозки товаров по железной дороге между Великобританией и Францией.

Лондон и Париж спорят из-за количества лицензий, которые Британия выделила французским судам для лова рыбы в британских водах после выхода страны из Европейского союза.

Франция и ее рыбаки говорят, что нужно было выделить гораздо больше лицензий, и что терпение иссякает. Великобритания заявляет, что выполняет договоренности после Brexit.

"Это демонстрация качества и способности профессиональных рыболовов мобилизоваться в ответ на провокационное, пренебрежительное и унизительное отношение Британии к ним", – сказал Джерард Ромити, президент Национального комитета морского рыболовства.

Французские рыбаки по-прежнему брали дело в свои руки. В апреле они заблокировали грузовики, перевозившие рыбу из британских вод в перерабатывающие центры во Франции.

В мае британский флот отправил два патрульных катера, когда французские катера блокировали гавань Сент-Хельера в Джерси.

"Мы разочарованы угрозами протестной активности. Очевидно, что французы должны обеспечить отсутствие незаконных действий и торговлю, но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - заявил в четверг представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

Франция и Британия также раскритиковали друг друга из-за смерти 27 утонувших мигрантов, когда попытались пересечь Ла-Манш на надувной лодке в среду.

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Франция Великобритания
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