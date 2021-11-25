Меркель обговорила з Зеленським ситуацію на східному кордоні України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на кордоні України з Росією, запевнивши його у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Ангела Меркель наголосила на підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" - написав Зайберт у Twitter.

Kanzlerin #Merkel hat in einem Telefonat mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr #Selensky, ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der #Ukraine betont. pic.twitter.com/dLxcFC0Fui — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 25, 2021

У розміщеному ним повідомленні також ідеться про те, що за словами Меркель, що підрив суверенітету і територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

Меркель і Зеленський також домовилися просувати зусилля в Нормандському форматі для виконання Мінських домовленостей.

Вони також поговорили про ситуацію на кордоні між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

Раніше Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.