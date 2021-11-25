Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью на границе Украины с Россией, заверив его в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" - написал Зайберт в Twitter.

Kanzlerin #Merkel hat in einem Telefonat mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr #Selensky, ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der #Ukraine betont. pic.twitter.com/dLxcFC0Fui — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 25, 2021

В размещенном им сообщении также говорится, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в Нормандском формате по выполнению Минских договоренностей.

Они также побеседовали о ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом и Беларусью и Украиной.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов применить дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.