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Укр / Рус

Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины

Четверг, 25 ноября 2021, 19:54

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью на границе Украины с Россией, заверив его в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" - написал Зайберт в Twitter.

В размещенном им сообщении также говорится, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в Нормандском формате по выполнению Минских договоренностей.

Они также побеседовали о ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом и Беларусью и Украиной.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов применить дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.

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Меркель Зеленский
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