Європарламент заявив про відповідальність РФ за злочини "групи Вагнера"

Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини Приватною військовою компанією Вагнера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Євродепутати рішуче засуджують жахливі злочини, вчинені російською воєнізованою організацією "Група Вагнера" та пов’язаними з нею приватними військовими структурами в різних зонах конфлікт" - заявили у Європарламенті.

"Російська держава, схоже, несе відповідальність за фінансування, навчання, управління та оперативне командування цими воєнізованими угрупованнями", - стверджують євродепутати.

Вони наполягають, що групу Вагнера та подібні формування слід розглядати як довірені організації російської держави.

У резолюції зазначається, що група Вагнера присутня в багатьох конфліктах по всьому світу, зокрема в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі.

Враховуючи їх послужний список порушень, євродепутати привітали заяву глави зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля про неминуче введення цілеспрямованих санкцій ЄС проти "відповідних осіб і організацій, пов’язаних з групою Вагнера", а також фізичних і юридичних осіб, які працюють з ними.

Крім того, резолюція закликає всі країни, які користуються послугами групи Вагнера та її філій, зокрема Центральноафриканську Республіку, розірвати всі зв’язки з групою та її співробітниками. Європарламент закликав Європейську комісію забезпечити, щоб кошти ЄС за жодних обставин не могли використовуватися країнами-одержувачами для фінансування приватних військових компаній із такими жахливими досвідом щодо прав людини.