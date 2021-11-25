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Европарламент заявил об ответственности РФ за преступления "группы Вагнера"

Четверг, 25 ноября 2021, 20:39

Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушений прав человека Частной военной компанией Вагнера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Евродепутаты решительно осуждают ужасные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в разных зонах конфликта", - заявили в Европарламенте.

"Российское государство, похоже, несет ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими военизированными группировками", - утверждают евродепутаты.

Они настаивают, что группа Вагнера и подобные формирования следует рассматривать как доверенные организации российского государства.

В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует во многих конфликтах по всему миру, в частности, в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Учитывая их послужной список нарушений, евродепутаты приветствовали заявление главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля о неизбежном введении целенаправленных санкций ЕС против "соответствующих лиц и организаций, связанных с группой Вагнера", а также работающих с ними физических и юридических лиц.

Кроме того, резолюция призывает все страны, пользующиеся услугами группы Вагнера и ее филиалов, в частности, Центральноафриканскую Республику, разорвать все связи с группой и ее сотрудниками. Европарламент призвал Европейскую комиссию обеспечить, чтобы средства ЕС ни при каких обстоятельствах не могли использоваться странами-получателями для финансирования частных военных компаний с таким ужасным опытом прав человека.

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Европарламент
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