Чому новий уряд Німеччини відкриває вікно можливостей для України
П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:50
Після двох місяців переговорів німецька "світлофорна коаліція" представила в середу свою коаліційну угоду. Став відомий розподіл посад у новому кабінеті між соціал-демократами, "Союзом 90/Зеленими" та Вільною демократичною партією.
Про те, яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів тут варто чекати читайте в аналітиці політолога Віктора Савінка (з Берліна) Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною.
Укладення коаліційної угоди між політсилами розв’язало одразу кілька інтриг.
Перша з них стосувалася здатності трьох партій з різними політичними орієнтирами в різноманітних сферах, починаючи від економіки та соціального порядку денного і закінчуючи фінансами й зовнішньою політикою, домовитися між собою.
Як показала укладена коаліційна угода, такий компроміс цілком можливий.
Тож нині цілком зрозуміло, що з різдвяною промовою до німців звертатиметься вже не Ангела Меркель.
По-друге, завершення переговорів зняло спекуляції стосовно розподілу посад у новому уряді.
Крісло віцеканцлера в новому уряді відійде "Союзу90/Зелених" в обличчі Роберта Габека, котрий у новому кабінеті отримає посаду "суперміністра" у відомстві, відповідальному за економіку, енергетику та клімат. Саме це міністерство матиме ключ від "Північного потоку-2".
"Зелені" отримають і Міністерство закордонних справ, на чолі якого, найімовірніше, стане співголова партії Анналена Бербок.
Соціал-демократи в новому кабінеті опікуватимуться питаннями охорони здоров’я, праці, будівництва та внутрішніх справ. Окрім того, есдекам відійде одне з найскладніших відомств, а саме Міністерство оборони.
Своєю чергою вільні демократи отримають міністерства фінансів, транспорту, котре також займатиметься діджиталізацією, юстиції та освіти.
Всі три політичні сили отримали в розпорядження ті міністерства, котрі є важливими для втілення їхніх політичних програм.
На що може розраховувати Україна? По-перше, факт отримання "Союзом90/Зеленими" як політсилою, прихильною до України, портфеля в німецькому МЗС є позитивним аспектом, зокрема й через конституційний припис про "відомчу автономію" окремих міністерств.
Детальніше про новий Німеччини та перспективи в україньско-німецьких відносинах читайте в статті Віктора Савінка Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною.