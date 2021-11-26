Чому новий уряд Німеччини відкриває вікно можливостей для України

Після двох місяців переговорів німецька "світлофорна коаліція" представила в середу свою коаліційну угоду. Став відомий розподіл посад у новому кабінеті між соціал-демократами, "Союзом 90/Зеленими" та Вільною демократичною партією.

Про те, яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів тут варто чекати читайте в аналітиці політолога Віктора Савінка (з Берліна) Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною.

Укладення коаліційної угоди між політсилами розв’язало одразу кілька інтриг.

Перша з них стосувалася здатності трьох партій з різними політичними орієнтирами в різноманітних сферах, починаючи від економіки та соціального порядку денного і закінчуючи фінансами й зовнішньою політикою, домовитися між собою.

Як показала укладена коаліційна угода, такий компроміс цілком можливий.

Тож нині цілком зрозуміло, що з різдвяною промовою до німців звертатиметься вже не Ангела Меркель.

По-друге, завершення переговорів зняло спекуляції стосовно розподілу посад у новому уряді.

Крісло віцеканцлера в новому уряді відійде "Союзу90/Зелених" в обличчі Роберта Габека, котрий у новому кабінеті отримає посаду "суперміністра" у відомстві, відповідальному за економіку, енергетику та клімат. Саме це міністерство матиме ключ від "Північного потоку-2".

"Зелені" отримають і Міністерство закордонних справ, на чолі якого, найімовірніше, стане співголова партії Анналена Бербок.

Соціал-демократи в новому кабінеті опікуватимуться питаннями охорони здоров’я, праці, будівництва та внутрішніх справ. Окрім того, есдекам відійде одне з найскладніших відомств, а саме Міністерство оборони.

Своєю чергою вільні демократи отримають міністерства фінансів, транспорту, котре також займатиметься діджиталізацією, юстиції та освіти.

Всі три політичні сили отримали в розпорядження ті міністерства, котрі є важливими для втілення їхніх політичних програм.

На що може розраховувати Україна? По-перше, факт отримання "Союзом90/Зеленими" як політсилою, прихильною до України, портфеля в німецькому МЗС є позитивним аспектом, зокрема й через конституційний припис про "відомчу автономію" окремих міністерств.

Детальніше про новий Німеччини та перспективи в україньско-німецьких відносинах читайте в статті Віктора Савінка Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною.