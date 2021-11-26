Почему новое правительство Германии открывает окно возможностей для Украины

После двух месяцев переговоров немецкая "светофорная коалиция" представила в среду свое коалиционное соглашение. Стало известно о распределении должностей в новом кабинете между социал-демократами, "Союзом 90/Зелеными" и Свободной демократической партией.

О том, каким будет новое немецкое правительство и каких сюрпризов здесь стоит ждать читайте в аналитике политолога Виктора Савинка (из Берлина) Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной.

Заключение коалиционного соглашения между политсилами развязало сразу несколько интриг.

Первая из них касалась способности трех партий с разными политическими ориентирами в различных областях, начиная от экономики и социальной повестке дня и заканчивая финансами и внешней политикой, договориться между собой.

Как показало заключенное коалиционное соглашение, такой компромисс вполне возможен.

Поэтому вполне понятно, что с рождественской речью к немцам будет обращаться уже не Ангела Меркель.

Во-вторых, завершение переговоров сняло спекуляции по распределению должностей в новом правительстве.

Кресло вице-канцлера в новом правительстве отойдет "Союзу90/Зеленых" в лице Роберта Габека, который в новом кабинете получит должность "суперминистра" в ведомстве, ответственном за экономику, энергетику и климат. Именно это министерство будет иметь ключ от "Северного потока-2".

"Зеленые" получат и Министерство иностранных дел, во главе которого, вероятнее всего, станет сопредседатель партии Анналена Бербок.

Социал-демократы в новом кабинете будут заниматься вопросами здравоохранения, труда, строительства и внутренних дел. Кроме того, эсдекам отойдет одно из сложнейших ведомств, а именно Министерство обороны.

В свою очередь свободные демократы получат министерства финансов, транспорта, которое также будет заниматься диджитализацией, юстиции и образования.

Все три политические силы получили в распоряжение те министерства, которые важны для реализации их политических программ.

На что может рассчитывать Украина? Во-первых, факт получения "Союзом90/Зелеными" как политсилой, приверженной Украине, портфеля в немецком МИД является положительным аспектом, в том числе и через конституционное предписание о "ведомственной автономии" отдельных министерств.

Подробнее о новой Германии и перспективах в украинско-германских отношениях читайте в статье Виктора Савинко Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной.