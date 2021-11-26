У Брюсселі водії Uber під час протесту заблокували кілька тунелів

Таксисти Uber перед початком ранкової години пік у п’ятницю заблокували в бельгійській столиці два автомобільні тунелі у напрямку центру міста, протестуючи проти рішення суду, який оголосив додаток компанії незаконним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

У середу апеляційний суд Брюсселя оголосив, що використання додатка Uber є незаконним, грунтуючись на постанові від 1995 року про сервіси таксі та оренди автівок з водієм. Внаслідок цього користування додатком з вечора п’ятниці є незаконним і близько 2000 водіїв не можуть виходити на роботу.

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Через акцію таксистів перекриті тунелі П’ятдесятиріччя, Луа і Тервуерен.

Лідер однієї з асоціацій, які координують протест, заявив, що вони готові блокувати вулиці столиці щоденно, доки питання не вирішать.

Днями фактично вже досягли домовленості про реформу законодавства у цій сфері, яке врахувало би і традиційну модель роботи таксі, і більш "гнучкі" сервіси з моделлю на зразок Uber, пише Brussels Times. Проєкт передбачає врегулювання роботи платформ на зразок Uber та Hitch і їхню інтеграцію в загальне законодавство, а також забезпечення чесних правил конкуренції.