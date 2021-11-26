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В Брюсселе протестующие водители Uber заблокировали несколько тоннелей

Пятница, 26 ноября 2021, 09:36

Таксисты Uber перед началом утреннего часа пик в пятницу заблокировали в бельгийской столице два автомобильных тоннеля в направлении центра города, протестуя против решения суда, объявившего приложение компании незаконным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

В среду апелляционный суд Брюсселя объявил, что использование приложения Uber незаконно, основываясь на постановлении от 1995 года о сервисах такси и аренде автомобилей с водителем. В результате этого пользование приложением с вечера пятницы является незаконным и около 2000 водителей не могут выходить на работу.

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Из-за акции таксистов перекрыты туннели Пятидесятилетия, Луа и Тервуэрен.

Лидер одной из координирующих протест ассоциаций заявил, что они готовы блокировать улицы столицы ежедневно, пока вопрос не решат.

На днях фактически уже достигли договоренности о реформе законодательства в этой сфере, которое учло бы и традиционную модель работы такси, и более "гибкие" сервисы с моделью типа Uber, пишет Brussels Times. Проект предусматривает урегулирование работы платформ типа Uber и Hitch и их интеграцию в общее законодательство, а также обеспечение честных правил конкуренции.

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Бельгия
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