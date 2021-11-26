Дуда і генсек НАТО обговорили "мігрантів Лукашенка" і російську загрозу для України

Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом розповів йому про своє бачення ситуації на кордоні з Білоруссю і можливі загрози; обговорювали також нарощування Росією сил поблизу кордонів України.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Дуда зазначив, що не може говорити про послаблення напруги - гібридна атака на білорусько-польському кордоні триває, і її підтримує Росія.

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"Методи змінюються - від фронтальної атаки до атак меншими групами вночі. Ми бачимо дуже небезпечний розвиток ситуації… Ми побоюємося, що може дійти до ескалації - відкриття вогню з білоруського боку, чи то мігрантами, чи білоруськими силовиками", - сказав президент Польщі.

Він додав, що запевнив генсека НАТО у спроможності Польщі справлятися з ситуацією, але й закликав підвищувати готовність сил НАТО.

"Я звернувся з пропозицією підвищити готовність сил НАТО на східному флангу Альянсу та розглянути розширення тут військової присутності та посилення спостережної місії… щоб потенційні агресори бачили, що ми готові захищати не лише членів Альянсу, але й стежимо за безпековою ситуацією наших партнерів, які не є членами НАТО ", - зазначив Анджей Дуда.

Єнс Столтенберг зі свого боку зазначив, що це була "дуже гарна дискусія".

"Усі члени НАТО чітко заявили, що засуджують звезення режимом Лукашенка невинних беззахисних людей до кордонів членів Альянсу… Ми висловлюємо повну солідарність із союзниками, що потерпають від цієї ситуації", - заявив він.

Генсек НАТО повторив також, що Альянс бачить незвичайну концентрацію російських сил довкола України, що поєднується з агресивною риторикою та дезінформацією з боку Москви.

"НАТО зберігає пильність, і ми продовжуємо підтримувати Україну у політичних і практичних питаннях. Це не є загрозою для Росії. НАТО допомагає Україні захищати себе від агресії", - зазначив Єнс Столтенберг.