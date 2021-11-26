Дуда и генсек НАТО обсудили "мигрантов Лукашенко" и российскую угрозу для Украины

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал ему о своем видении ситуации на границе с Беларусью и возможных угрозах; обсуждали также наращивание Россией сил вблизи границ Украины.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в разговоре с прессой после встречи.

Дуда отметил, что не может говорить об ослаблении напряженности – гибридная атака на белорусско-польской границе продолжается, и ее поддерживает Россия.

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"Методы меняются - от фронтальной атаки до атак меньшими группами по ночам. Мы видим очень опасное развитие ситуации... Мы опасаемся, что может дойти до эскалации - открытия огня с белорусской стороны, будь то мигранты или белорусские силовики", - сказал президент Польши.

Он добавил, что заверил генсека НАТО в возможности Польши справляться с ситуацией, но и призвал повышать готовность сил НАТО.

"Я обратился с предложением повысить готовность сил НАТО на восточном фланге Альянса и рассмотреть расширение здесь военного присутствия и усиление наблюдательной миссии… чтобы потенциальные агрессоры видели, что мы готовы защищать не только членов Альянса, но и следим за ситуацией с безопасностью наших партнеров, которые не являются членами НАТО", - отметил Анджей Дуда.

Йенс Столтенберг со своей стороны отметил, что это была "очень хорошая дискуссия".

"Все члены НАТО четко заявили, что осуждают стягивание режимом Лукашенко невиновных беззащитных людей к границам членов Альянса… Мы выражаем полную солидарность со страдающими от этой ситуации союзниками", - заявил он.

Генсек НАТО повторил также, что Альянс видит необычную концентрацию российских сил вокруг Украины, сочетающуюся с агрессивной риторикой и дезинформацией со стороны Москвы.

"НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжаем поддерживать Украину в политических и практических вопросах. Это не угроза для России. НАТО помогает Украине защищать себя от агрессии", - отметил Йенс Столтенберг.