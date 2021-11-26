У Франції після посилення правил щодо сертифікатів на додаткову дозу за день записалися 1,2 млн осіб

Посилення коронавірусних правил у Франції призвело до величезного попиту на ревакцинацію.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Понад 1,2 мільйона людей записалися на прийом у четвер через сайт Doctolib, про що в п'ятницю оголосив оператор платформи, яка широко використовується у Франції.

У Франції всіх мешканців віком від 18 років запрошують взяти участь у ревакцинації одразу через п'ять місяців після другої дози вакцини.

Одна з причин такого ажіотажу полягає в тому, що суворіші правила роблять сертифікат недійсним для людей, які не отримали цієї ревакцинації протягом семи місяців після повної вакцинації.

Для людей старше 65 років, яким протягом тривалого часу було призначено ревакцинацію, нові правила застосовуються з 15 грудня, для людей старше 18 років – з 15 січня.

Жителі Франції можуть відвідувати ресторани та заходи, а також подорожувати літаком або потягом далекого прямування лише з так званою перепусткою здоров'я, що підтверджує вакцинацію, одужання або негативний тест.

На цей час у Франції повністю щеплені понад 69% дорослого населення.

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