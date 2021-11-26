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Во Франции после усиления правил сертификатов на бустерную дозу за день записались 1,2 млн человек

Пятница, 26 ноября 2021, 13:06

Усиление коронавирусных правил во Франции привело к огромному спросу на ревакцинацию.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Более 1,2 миллиона человек записались на прием в четверг через сайт Doctolib, о чем в пятницу объявил оператор широко используемой во Франции платформы.

Во Франции всех жителей от 18 лет приглашают принять участие в ревакцинации сразу через пять месяцев после второй дозы вакцины.

Одна из причин такого ажиотажа состоит в том, что более строгие правила делают сертификат недействительным для людей, не получивших эту ревакцинацию в течение семи месяцев после полной вакцинации.

Для людей старше 65 лет, которым длительное время была назначена ревакцинация, новые правила применяются с 15 декабря, для людей старше 18 лет – с 15 января.

Жители Франции могут посещать рестораны и мероприятия, а также путешествовать самолетом или поездом дальнего следования только с так называемым пропуском здоровья, подтверждающим вакцинацию, выздоровление или отрицательный тест.

К настоящему времени во Франции полностью привиты более 69% взрослого населения.

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Франция Карантин Вакцины
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