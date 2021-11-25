Франція починає ковід-вакцинацію третьою дозою для всіх дорослих, без неї сертифікат стане недійсним

Франція анонсувала відкриття запису на вакцинацію від коронавірусу підсилюючою третьою дозою, її рекомендується робити через п’ять місяців після завершення першого курсу щеплення. При цьому з 15 січня для тих людей, у яких цей термін вже сплив, ковід-сертифікат без третьої дози не вважатиметься дійсним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Досі вакцинація третіми дозами була відкрита тільки для окремих, найвразливіших категорій. Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран оголосив, що тепер на неї можуть претендувати всі дорослі через п’ять місяців після того, як завершили перший курс щеплення. Можливість запису на щеплення відкриють найближчим часом.

Він оголосив, що з 15 січня сертифікати жителів країни, в яких з дати останнього щеплення минуло більше п’яти місяців, без підсилюючої дози стануть недійсними.

Для людей з групи 65+, які в більшості випадків отримали щеплення найдавніше - на початку кампанії, цей термін настане ще швидше: 15 грудня.

Раніше була прийнятою думка, що ревакцинація потрібна через шість місяців після другої дози.

Незадовго перед цим експертна медична рада HAS оприлюднила рекомендацію такого кроку, зазначивши, що це дозволить боротися з тим, що з часом дієвість захисту знижується.

На додачу, Олів’є Веран оголосив, що з понеділка 29 листопада негативний тест для ковід-сертифікату діятиме лише одну добу, замість 72 годин - що ще більше ускладнить життя французам, які категорично не хочуть вакцинуватися.

Маски вже з п’ятниці знову стають обов’язковими в закритих приміщеннях.

За допомогою таких кроків сподіваються загальмувати п’яту хвилю епідемії, що вже набирає розмаху. За попередню добу Франція зареєструвала понад 32 тисячі нових хворих - найбільше з квітня, коли спадала весняна хвиля епідемії.

На цей час у Франції повністю щеплені понад 69% дорослого населення.

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