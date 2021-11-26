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Ще п’ять країн ЄС зупинили авіасполучення з півднем Африки через новий варіант вірусу

П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:45

До європейських країн, які зупиняють авіасполучення або забороняють в’їзд з країн півдня Африки через виявлений варіант коронавірусу з численними мутаціями, додалися Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють європейські ЗМІ.

Франція оголосила про призупинення рейсів з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії та Есватіні щонайменш на найближчі 48 годин. Людей, які бували в цих країнах протягом останніх 14 днів, просять якнайшвидше повідомити про себе і прийти здати тест. 

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Італія тимчасово заборонила в’їзд тим, хто бував у цих країнах протягом останніх 14 днів. 

Нідерланди забороняють рейси із зазначених країн з опівдня 26 листопада. Жителі Нідерландів зможуть повернутись додому, але з самоізоляцією і двома тестами. За словами міністра охорони здоров’я, на момент прийняття рішення два рейси вже були в дорозі. 

В Австрії за обмеженнями, що набудуть чинності з опівночі, авіарейси та в’їзд із зазначених країн буде заборонено. Громадяни Австрії зможуть повернутись додому, але з вимогою спеціальної реєстрації, 10-денного карантину і негативного тесту.

Хорватія запровадила заборону в’їзду, винятки можливі тільки з 14-денним карантином і тестуванням.

Нагадаємо, раніше про зупинку авіасполучення з країнами півдня Африки оголосили Британія та Німеччина.

Як пише Politico, мутований варіант B.1.1.529, який очікувано назвуть "Nu", вже виявили на півдні африканського континенту, у Гонконгу та Ізраїлі. Найбільше випадків зафіксували в Африці. Наявні дані про цей варіант викликає побоювання, що він більш заразний і більш стійкий до розроблених вакцин.

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