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Літак з главою МЗС Швейцарії, що летів до Китаю, екстрено сів у Москві

П'ятниця, 26 листопада 2021, 15:03

Швейцарський урядовий літак з главою МЗС Ігнаціо Кассісом на борту на шляху до Китаю був змушений приземлитися у Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Tribune de Genève.

Причиною екстреної посадки, за даними МЗС Швейцарії, стала "технічна проблема".

У Москві перевірять, чи можливе продовження поїздки до Китаю.

Літак, що прямував рейсом Новосибірськ - Ханчжоу, повернувся в аеропорт вильоту "Толмачево", а потім вирушив до Москви замість Китаю з технічної причини.

Як зазначається, жодної небезпеки для пасажирів літака не було.

Видання нагадує, що у липні урядовий літак з президентом Швейцарії Гі Пармеленом, який прямував на відкриття Олімпійських ігор у Токіо, через технічні проблеми змушений був повернутися до Швейцарії через Латвію.

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Швейцарія
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