"Гірше за найгірший сценарій": Бельгія посилює коронавірусні обмеження

Бельгія посилила коронавірусні обмеження, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 та кількість госпіталізацій зростає, незважаючи на нові заходи, введені цього тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

"Кількість зайнятих ліжок у відділеннях інтенсивної терапії подвоїлася за тиждень. Червону лінію було перетнуто, і це, звичайно, дуже хвилює. Аналіз, який ми зробили вчора, такий: все набагато гірше, ніж найгірший сценарій, встановлений експертами", – сказав прем’єр-міністр Александр Де Кроо.

Уряд пришвидшить вакцинацію підсилювальною дозою, причому вчителям буде надано пріоритет. "Якби у нас не було вакцини, ситуація була б набагато драматичнішою. Але, незважаючи на це, ситуація в галузі охорони здоров'я не є стійкою", - сказав Де Кроо.

"Наша місія дуже чітка: ми повинні вжити заходів, щоб зменшити тиск у сфері охорони здоров’я", – сказав він, підкресливши необхідність дотримання заходів соціального дистанціювання.

Будуть відкриті нові центри тестування, а з 2 грудня новий вебсайт замінить переповнену службу відстеження контактів.

Віддалена робота буде обов’язковою чотири дні на тиждень до 19 грудня. З 20 грудня дистанційна робота буде обов’язковою три дні на тиждень.

Обов’язок носіння маски буде розширено, в тому числі в школах, для дітей віком від 10 років. Якщо в класі виявлено два випадки, всі учні ризику повинні пройти тестування. Якщо буде три випадки, класи можуть перейти на самоізоляцію.

В індустрії гостинності з 23.00 буде діяти комендантська година. За одним столиком може бути не більше шести осіб, якщо вони не є членами одного домогосподарства. Різдвяні ярмарки також мають закриватися об 23.00.

Громадські заклади, такі як нічні клуби, бари та концертні майданчики, де не можна дотримуватися соціального дистанціювання, повинні бути закриті на наступні чотири тижні, з цієї суботи до 15 грудня.

Приватні вечірки будуть заборонені, крім весіль та похоронів. Ковід-сертифікат буде необхідний для заходів, які відвідують принаймні 50 осіб у приміщенні та 100 - на відкритому повітрі.

Нагадаємо, 21 листопада у Брюсселі, столиці Бельгії, тисячі людей вийшли на акцію проти політики уряду щодо протидії епідемії коронавірусу.