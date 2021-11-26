"Хуже самого худшего сценария": Бельгия усиливает коронавирусные ограничения

Бельгия усилила коронавирусные ограничения, поскольку количество новых случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций растет, несмотря на новые меры, введенные на этой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

"Количество занятых коек в отделениях интенсивной терапии удвоилось за неделю. Красная линия была пересечена, и это, конечно, очень волнует. Анализ, который мы сделали вчера, таков: все намного хуже, чем худший сценарий, установленный экспертами", – сказал премьер-министр Александр Де Кроо.

Правительство ускорит вакцинацию усилительной дозой, причем учителям будет предоставлен приоритет. "Если бы у нас не было вакцины, ситуация была бы гораздо драматичнее. Но, несмотря на это, ситуация в области здравоохранения не устойчива", - сказал Де Кроо.

"Наша миссия очень четкая: мы должны принять меры, чтобы уменьшить давление в сфере здравоохранения", – сказал он, подчеркнув необходимость соблюдения мер социального дистанцирования.

Будут открыты новые центры тестирования, а со 2 декабря новый сайт заменит переполненную службу отслеживания контактов.

Удаленная работа будет обязательной четыре дня в неделю до 19 декабря. С 20 декабря дистанционная работа будет обязательна три дня в неделю.

Обязанность ношения маски будет расширена, в том числе в школах, для детей от 10 лет. Если в классе обнаружено два случая, все учащиеся риска должны пройти тестирование. Если будут три случая, классы могут перейти на самоизоляцию.

В индустрии гостеприимства с 23.00 будет действовать комендантский час. За одним столиком может быть не больше шести человек, если они не являются членами одного домохозяйства. Рождественские ярмарки должны закрываться в 23.00.

Общественные учреждения, такие как ночные клубы, бары и концертные площадки, где нельзя соблюдать социальную дистанцию, должны быть закрыты на следующие четыре недели, с этой субботы до 15 декабря.

Частные вечеринки будут запрещены, кроме свадеб и похорон. Ковид-сертификат будет необходим для мероприятий по крайней мере на 50 человек в помещении и 100 - на открытом воздухе.

Напомним, 21 ноября в Брюсселе, столице Бельгии, тысячи человек вышли на акцию против политики правительства по противодействию эпидемии коронавируса.