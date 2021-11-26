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Укр / Рус

В Бельгии подтвердили первый случай нового варианта коронавируса

Пятница, 26 ноября 2021, 16:58

Бельгия подтвердила, что обнаружила один случай нового варианта коронавируса, который побудил Европу и Великобританию ввести ограничения на поездки в отдельные части Африки.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Politico.

Министр здравоохранения Франк Ванденбруке сообщил, что вариант был обнаружен у невакцинированной женщины, приехавшей из Египта транзитом через Турцию.

По его словам, 22 ноября у нее впервые был положительный тест на COVID-19.

Вариант вируса, известный как B.1.1.529 и которому будет присвоено название Nu, за последнюю неделю привел к резкому всплеску случаев в Южной Африке. Имеющиеся данные об этом варианте вызывают опасения, что он более заразен и более устойчив к разработанным вакцинам.

Пока неизвестно, останутся ли вакцины эффективны против нового варианта.

Напомним, к европейским странам, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за выявленного варианта коронавируса с многочисленными мутациями, прибавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Ранее об остановке авиасообщения со странами Юга Африки объявили Британия и Германия.

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Бельгия Коронавирус
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