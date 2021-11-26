У Каталонії відклали застосування вимоги ковід-сертифіката через збій у його завантаженні

У Каталонії через велику кількість заявок стався збій системи завантаження цифрового ковід-сертифіката.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Vanguardia.

Департамент охорони здоров’я Каталонії вирішив тимчасово призупинити, принаймні до понеділка, зобов’язання пред’явити сертифікат про вакцинацію, який дозволяв б з цієї опівночі заходити в бари, ресторани, спортзали та інші громадські приміщення, в результаті збою системи його завантаження.

Міністр Жозеп Марія Аргімон розповів про "дуже інтенсивний трафік" на порталі і запевнив, що їм потрібні вихідні, щоб оцінити ситуацію: "Ми вирішили тимчасово призупинити дію постанови, тобто призупинити потребу в сертифікаті. У понеділок ми знову проаналізуємо всю ситуацію і будемо мати всі технологічні дані. Ми працюємо і технологічно удосконалюємо інструмент".

За останні чотири дні було завантажено понад 700 000 сертифікатів, повідомляє його департамент.

З загальнонаціональним рівнем вакцинації майже 80%, Іспанія була значною мірою позбавлена останньої хвилі зараження, що охопила Європу, яка підштовхнула такі країни, як Німеччина та Австрія, знову ввести жорсткі обмеження на подорожі та спілкування.

Але оскільки останні кілька тижнів кількість випадків зросла, кілька іспанських регіонів вирішили вимагати підтвердження вакцинації або негативного тесту в ряді ситуацій, наприклад, у нічних клубах, під час відвідування лікарні або під час обіду.

Галісія на північному заході країни також почала просити сертифікати у ресторанах у п’ятницю, тоді як Арагон і Балеарські острови вимагають їх для нічних клубів.