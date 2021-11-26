В Каталонии отложили применение требования ковид-сертификата из-за сбоя в его загрузке

В Каталонии из-за большого количества заявок произошел сбой системы загрузки цифрового ковид-сертификата.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает La Vanguardia.

Департамент здравоохранения Каталонии решил временно приостановить, по крайней мере, до понедельника, обязательство предъявить сертификат о вакцинации, который позволял бы с этого полуночи заходить в бары, рестораны, спортзалы и другие общественные помещения, в результате сбоя системы его загрузки.

Министр Жозеп Мария Аргимон рассказал о "очень интенсивном трафике" на портале и заверил, что им нужны выходные, чтобы оценить ситуацию: "Мы решили временно приостановить действие постановления, то есть приостановить потребность в сертификате. В понедельник мы снова проанализируем всю ситуацию и будем иметь все технологические данные. Мы работаем и технологически усовершенствуем инструмент".

За последние четыре дня было загружено более 700 тысяч сертификатов, сообщает его департамент.

С общенациональным уровнем вакцинации почти 80%, Испания была в значительной степени лишена последней волны заражения, охватившей Европу, подтолкнувшую такие страны, как Германия и Австрия, снова ввести жесткие ограничения на путешествия и общение.

Но поскольку в последние несколько недель количество случаев возросло, несколько испанских регионов решили требовать подтверждения вакцинации или отрицательного теста в ряде ситуаций, например, в ночных клубах, во время посещения больницы или во время обеда.

Галисия на северо-западе страны также начала просить сертификаты в ресторанах в пятницу, в то время как Арагон и Балеарские острова требуют для ночных клубов.