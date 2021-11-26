Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Німецькі ультраправі скасували свій з’їзд через коронавірус

П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:49

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка виступала проти багатьох обмежень у країні через пандемію, скасувала запланований на наступний місяць з’їзд партії через сплеск коронавірусної інфекції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Співлідери "Альтернативи для Німеччини" заявили в п’ятницю, що рішення про перенесення зустрічі 11-12 грудня було прийняте "з огляду на "обов’язок турботи та відповідальності за членів, делегатів, всього персоналу AfD, а також обслуговуючого персоналу".

Одна з лідерів партійної парламентської групи Аліса Вейдель нещодавно заразилася вірусом. Німецький суспільний мовник MDR повідомив у четвер, що лідер партії в землі Тюрингія Бьорн Хекке також був заражений. Кілька регіональних чиновників AfD померли від COVID-19.

Близько двох десятків законодавців AfD не змогли взяти участь у пленарному засіданні під час першого засідання новообраного парламенту Німеччини минулого місяця через відмову показати свідоцтво про вакцинацію, негативний тест чи доказ одужання.

Опитування показують, що прихильники "Альтернативи для Німеччини" відкидають суворіші заходи для боротьби з пандемією, на відміну від більшості прихильників інших партій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію. Як це працюватиме і чи не порушуватиме це права людини?
26 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів від нього варто чекати? Значною мірою це залежатиме від рівня "автономності", який отримають нові міністри.
25 листопада 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

Польща спрощує правила працевлаштування для іноземців. Які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України?
25 листопада 2021 — Марія Кузенко, EWL Group