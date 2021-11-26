Німецькі ультраправі скасували свій з’їзд через коронавірус

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка виступала проти багатьох обмежень у країні через пандемію, скасувала запланований на наступний місяць з’їзд партії через сплеск коронавірусної інфекції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Співлідери "Альтернативи для Німеччини" заявили в п’ятницю, що рішення про перенесення зустрічі 11-12 грудня було прийняте "з огляду на "обов’язок турботи та відповідальності за членів, делегатів, всього персоналу AfD, а також обслуговуючого персоналу".

Одна з лідерів партійної парламентської групи Аліса Вейдель нещодавно заразилася вірусом. Німецький суспільний мовник MDR повідомив у четвер, що лідер партії в землі Тюрингія Бьорн Хекке також був заражений. Кілька регіональних чиновників AfD померли від COVID-19.

Близько двох десятків законодавців AfD не змогли взяти участь у пленарному засіданні під час першого засідання новообраного парламенту Німеччини минулого місяця через відмову показати свідоцтво про вакцинацію, негативний тест чи доказ одужання.

Опитування показують, що прихильники "Альтернативи для Німеччини" відкидають суворіші заходи для боротьби з пандемією, на відміну від більшості прихильників інших партій.