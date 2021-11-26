Немецкие ультраправые отменили свой съезд из-за коронавируса

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD), выступавшая против многих ограничений в стране из-за пандемии, отменила запланированный на следующий месяц съезд партии из-за всплеска коронавирусной инфекции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Солидеры "Альтернативы для Германии" заявили в пятницу, что решение о переносе встречи 11-12 декабря было принято "учитывая "обязанность заботы и ответственности за членов, делегатов, всего персонала AfD, а также обслуживающего персонала".

Одна из лидеров партийной парламентской группы Алиса Вейдель недавно заразилась вирусом. Немецкий общественный вещатель MDR сообщил в четверг, что лидер партии в земле Тюрингия Бьорн Хекке также был заражен. Несколько региональных чиновников AfD скончались от COVID-19.

Около двух десятков законодателей AfD не смогли принять участие в пленарном заседании во время первого заседания новоизбранного парламента Германии в прошлом месяце из-за отказа показать свидетельство о вакцинации, негативном тесте или доказательстве выздоровления.

Опросы показывают, что сторонники "Альтернативы для Германии" отвергают более строгие меры по борьбе с пандемией, в отличие от большинства сторонников других партий.