Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Немецкие ультраправые отменили свой съезд из-за коронавируса

Пятница, 26 ноября 2021, 18:49

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD), выступавшая против многих ограничений в стране из-за пандемии, отменила запланированный на следующий месяц съезд партии из-за всплеска коронавирусной инфекции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Солидеры "Альтернативы для Германии" заявили в пятницу, что решение о переносе встречи 11-12 декабря было принято "учитывая "обязанность заботы и ответственности за членов, делегатов, всего персонала AfD, а также обслуживающего персонала".

Одна из лидеров партийной парламентской группы Алиса Вейдель недавно заразилась вирусом. Немецкий общественный вещатель MDR сообщил в четверг, что лидер партии в земле Тюрингия Бьорн Хекке также был заражен. Несколько региональных чиновников AfD скончались от COVID-19.

Около двух десятков законодателей AfD не смогли принять участие в пленарном заседании во время первого заседания новоизбранного парламента Германии в прошлом месяце из-за отказа показать свидетельство о вакцинации, негативном тесте или доказательстве выздоровления.

Опросы показывают, что сторонники "Альтернативы для Германии" отвергают более строгие меры по борьбе с пандемией, в отличие от большинства сторонников других партий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную вакцинацию

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию. Как это будет работать и не будет ли нарушать права человека? (укр.)
26 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной

Каким будет новое немецкое правительство и каких сюрпризов от него нужно ждать? В значительной мере это зависит от уровня "автономности", который получат новые министры (укр.)
25 ноября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины

Польша упрощает правила трудоустройства для иностранцев. Какие изменения приготовили польские власти и что они означают для граждан Украины? (укр.)
25 ноября 2021 — Мария Кузенко, EWL Group